США розглядають "всі варіанти" після атаки підтримуваних Іраном сил - Пентагон

Міністр оборони США Марк Еспер заявив 12 березня, що "всі варіанти" реагування розглядаються після ракетної атаки в Іраку, яка забрала життя одного британця та двох американців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вчорашню атаку здійснили підтримувані Іраном шиїтські збройні угруповання", - зазначив він.

"Дозвольте мені запевнити, що США не терпітимуть нападів на наш народ, наші інтереси чи на наших союзників", - сказав Еспер.

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"Всі варіанти лежать на столі, і ми працюємо з нашими партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності та зберегти стримування", - додав він.

11 березня ракетами "Катюша" обстріляли базу Табір Таджі в Іраку, де розміщуються співробітники коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій.

За даними ЗМІ, авіація очолюваної США Міжнародної коаліції з боротьби проти терористів ІДІЛ завдала ударів по трьох об'єктах проіранських сил в Сирії після того, як напередодні була обстріляна база коаліції в Іраку.