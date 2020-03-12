США розглядають "всі варіанти" після атаки підтримуваних Іраном сил - Пентагон
Міністр оборони США Марк Еспер заявив 12 березня, що "всі варіанти" реагування розглядаються після ракетної атаки в Іраку, яка забрала життя одного британця та двох американців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Вчорашню атаку здійснили підтримувані Іраном шиїтські збройні угруповання", - зазначив він.
"Дозвольте мені запевнити, що США не терпітимуть нападів на наш народ, наші інтереси чи на наших союзників", - сказав Еспер.
"Всі варіанти лежать на столі, і ми працюємо з нашими партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності та зберегти стримування", - додав він.
11 березня ракетами "Катюша" обстріляли базу Табір Таджі в Іраку, де розміщуються співробітники коаліції з підготовки та консультування антитерористичних місій.
За даними ЗМІ, авіація очолюваної США Міжнародної коаліції з боротьби проти терористів ІДІЛ завдала ударів по трьох об'єктах проіранських сил в Сирії після того, як напередодні була обстріляна база коаліції в Іраку.