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Британія вимагає дій з розшуку винних у ракетній атаці в Іраку

Четвер, 12 березня 2020, 17:10

Британія в четвер зажадала від іракської влади вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних у ракетній атаці в Іраку, внаслідок якої загинули британець та двоє американців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми повинні знайти відповідальних. Я вітаю заклик президента Іраку до негайного розслідування для притягнення до відповідальності винних - але ми повинні бачити дії", - заявив британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Рааб також заявив, що розмовляв з американським держсекретарем Майком Помпео в середу ввечері, і вони погодились, що "важливо захищатися проти цих гнітючих дій".

Водночас МЗС Німеччини заявило, що засуджує "неодноразові ракетні напади на коаліційні війська в Іраку", та висловило співчуття партнерам у США та Великій Британії та сім'ям загиблих.

"Ці напади ще більше дестабілізують Ірак і ставлять під загрозу успіх, досягнутий у боротьбі з ІДІЛ", - заявив Берлін.

11 березня ракетами "Катюша" обстріляли базу Табір Таджі в Іраку, де розміщуються співробітники коаліції з підготовки та консультування місій.

За даними ЗМІ, авіація очолюваної США Міжнародної коаліції з боротьби проти терористів ІДІЛ завдала ударів по трьох об'єктах проіранських сил в Сирії після того, як напередодні була обстріляна база коаліції в Іраку.

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