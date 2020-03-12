Коаліція на чолі зі США завдала ударів по проіранських силах у Сирії - ЗМІ

Авіація очолюваної США Міжнародної коаліції з боротьби проти терористів ІДІЛ завдала ударів по трьох об'єктах проіранських сил в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Удару коаліції передував ракетний обстріл однієї з американських баз в Іраку 11 березня.

Повідомляється, що в сирійській провінції в Дейр-ез-Зор, в результаті повітряного удару загинули щонайменше 25 бойовиків проіранських угруповань, десятки поранені.

Повітряних ударів зазнала військова база "Імама Алі" в районі селища Абу-Кемаль, а також військові об'єкти в промисловій зоні Дейр-ез-Зора і в районі Хізам.

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На базі "Імам Алі" були дислоковані також офіцери Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

Згідно з повідомленням, загинув Вісам Туфейля, один з командирів угруповання "Haydarıyyun", і Алі Зехбендерін, командир угрупування "Zeynebbiyun", до складу якої належать і найманці з Пакистану.

Як заявила 12 березня пресслужба коаліції, троє членів особового складу загинули під час ракетної атаки на базу Таджі в Іраку 11 березня. Імена наразі не розголошують.

Табір Таджі - іракська база, де розміщуються співробітники коаліції з підготовки та консультування місій, зокрема військові Британії й США.

Приблизно 18 107-мм ракет "Катюша" влучили в базу. Машину, оснащену реактивною установкою, знайшли за кілька миль від бази Таджі.

Як пише BBC, загинули троє: солдат збройних сил США, американський співробітник сторонньої компанії, який працював на базі, і британський солдат. Близько десяти осіб поранені.