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Чорногорія залишається єдиною країною Європи без коронавірусу

Неділя, 15 березня 2020, 18:02

За офіційними даними чорногорської влади, в країні поки що не зафіксований жоден випадок COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Інститут громадського здоров’я Чорногорії досі не підтвердив випадків захворювання через коронавірус нового типу.

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Як розповіла в ефірі чорногорського телебачення доктор Радіка Райчевич, загальна кількість людей, яких в Чорногорії перевірили на коронавірус, становить 69. Досі всі результати тестів були негативними.

Чорногорія – остання країна Європи, в якій немає офіційно підтверджених випадків хвороби, через яку ВООЗ оголосила пандемію.

Станом на п’ятницю Чорногорія ввела заборону на громадські зібрання та закрила школи, порти та деякі прикордонні переходи як мінімум на 14 днів, щоб уникнути поширення COVID-19.

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