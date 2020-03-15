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Черногория остается единственной страной Европы без коронавируса

Воскресенье, 15 марта 2020, 18:02

По официальным данным черногорской власти, в стране пока не зафиксирован ни один случай COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Институт общественного здоровья Черногории до сих пор не подтвердил случаев заболевания из-за коронавируса нового типа.

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Как рассказала в эфире черногорского телевидения доктор Радика Райчевич, общее количество людей, которых в Черногории проверили на коронавирус, составляет 69. До сих пор все результаты тестов были отрицательными.

Черногория - последняя страна Европы, в которой нет официально подтвержденных случаев болезни, из-за которой ВОЗ объявила пандемию.

По состоянию на пятницу Черногория ввела запрет на общественные собрания и закрыла школы, порты и некоторые пограничные переходы как минимум на 14 дней, чтобы избежать распространения COVID-19.

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