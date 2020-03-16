"Ми на війні": Макрон оголосив про транспортну блокаду Франції та закриття Шенгену

Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.

Про це оголосив президент Емманюель Макрон у телевізійному зверненні до нації, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У своїй промові президент Франції постійно наголошував, що нинішній стан є близьким до воєнного. Фразу "ми на війні" він повторив 5 разів у різному контексті, порахували у Le Monde.

Це, за його словами, дозволить мобілізовувати ресурси для суспільного блага. Зокрема, Макрон оголосив, що таксі та готелі будуть мобілізовані для перевезення та розміщення готелів медиків які нині "на передовій". Також у окремих регіонах, як-то у Ельзасі, будуть розгорнуті польові госпіталі.

Також Макрон розповів про те, як буде запроваджене рішення про закриття кордонів Євросоюзу для іноземців, анонсоване у понеділок президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Як з’ясувалося, це рішення ухвалять без стандартної процедури, тож нові правила в’їзду запрацюють вже у вівторок.

"Щоби захистити один одного від поширення вірусу, водночас зберегти нашу медичну систему, ми ухвалили спільне рішення між європейськими лідерами: завтра опівдні кордони Євросоюзу та Шенгенської зони будуть закриті", - заявив він.

Окрім того, буде суттєво зменшена робота транспорту всередині країни: на 15 наступних днів буде скасовано більшість маршрутів громадського транспорту, орім критично необхідних.

Вуличні зібрання будуть суворо заборонені, порушників штрафуватимуть.

Також президент Франції вирішив не проводити вчасно місцеві вибори. Другий тур муніципальних виборів по всіх державі мав відбутися 22 березня, він буде перенесений на невизначений термін. Також президент відклав проведення пенсійної реформи.

Президент Франції вважає, що ці заходи дозволять уповільнити появу нових заражених коронавірусом. Станом на зараз у Франції зафіксовано 6633 підтверджених заражень короновірусом та 148 загиблих, за останню добу виборів по всій держці показники зросли на 1210 та 21 людину відповідно.