Глава МЗС розповів, як евакуюють українців з Угорщини

До України з Угорщини вдалося повернути понад 400 українців з вечора 16 березня після закриття кордонів через карантинні заходи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Кулеба розповів, що піший перехід між Угорщиною та Україною заборонено, але українському посольству та консульству в Ніредьгазі вдалося спільно налагодити з прикордонниками обох країн ефективний механізм повернення додому.

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"З українського боку приїжджають таксі чи індивідуальні перевізники, угорські прикордонники повідомляють українців, які чекають на кордоні, і в порядку живої черги випускають людей додому. З вечора 16 березня вдалося повернути вже понад 400 українців і люди продовжують приходити. На місці їм допомагають українські дипломати", - розповів міністр.

Він повідомив, що МЗС спільно з Мінінфраструктури вдалося відновити транзитний маршрут для товароперевізників з Італії через Словенію.

"Фури, які застрягли в епіцентрі пандемії в Італії, зможуть доїхати додому попри закриті кордони між країнами ЄС. У мене лише одне прохання до них - суворо дотримуватися визначених для транзиту правил", - зазначив Кулеба.

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За словами міністра, застряглі в угорському аеропорту в транзитній зоні через заборону на в'їзд іноземців українські громадяни після перемовин посольства отримали можливість автобусами дістатись додому. В аеропорту з ними перебував український дипломат.

"Дякую нашим угорським колегам за допомогу у вирішенні проблемних питань. Це справді по-сусідськи. Посольство України в Будапешті продовжує формувати списки на виїзд з Угорщини, але з врахуванням складної ситуації прошу по можливості користуватися алгоритмом з пункту 1 цього допису та у разі наявності використовувати приватний автотранспорт", - написав міністр.