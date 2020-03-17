Угорщина пропустила українські вантажівки, які повертаються з Італії транзитом
Транзитний маршрут українських вантажівок, які їдуть з Італії через територію Словенії та Угорщини відновлено.
Про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп, пише "Європейська правда".
"Щойно перша колона українських вантажівок, які прямують з Італії в Україну, успішно проїхала Словенією і перетнула словенсько-угорський кордон", - написала посол на своїй Facebook-сторінці.
За словами Непоп, транзитний маршрут через Словенію та Угорщину відновлено завдяки спільним зусиллям посольств України в Словенії та Угорщині, міністерства інфраструктури України, а також сприянню словенських та угорських колег.
"Прохання до перевізників суворо дотримуватися визначених для транзиту маршрутів і берегти здоров'я!", - додала Непоп.
Раніше в МЗС повідомляли, що дипломатам посольства України в Угорщині вдалося домовитися про безперебійний транзит товароперевізників через територію Угорщини.
Міністерство інфраструктури проінформувало про визначення маршруту із супроводом для повернення українських вантажівок до України.
Всі перевізники як з українською, так і з іноземною реєстрацією відповідно до рішення уряду України безперешкодно можуть в'їхати на територію України чи здійснити транзит через Україну.
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