Глава МИД рассказал, как эвакуируют украинцев из Венгрии

В Украину из Венгрии удалось вернуть более 400 украинцев с вечера 16 марта после закрытия границ из-за карантинных мер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Кулеба рассказал, что пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но украинскому посольству и консульству в Ньиредьхазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой.

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"С украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники сообщают украинцам, которые ждут на границе, и в порядке живой очереди выпускают людей домой. С вечера 16 марта удалось вернуть уже более 400 украинцев, и люди продолжают приходить. На месте им помогают украинские дипломаты", - рассказал министр.

Он сообщил, что МИД совместно с Мининфраструктуры удалось восстановить транзитный маршрут для грузоперевозчиков из Италии через Словению.

"Фуры, которые застряли в эпицентре пандемии в Италии, смогут доехать домой несмотря на закрытые границы между странами ЕС. У меня только одна просьба к ним - строго соблюдать установленные для транзита правила", - отметил Кулеба.

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По словам министра, застрявшие в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев украинские граждане после переговоров посольства получили возможность на автобусах добраться домой. В аэропорту с ними находился украинский дипломат.

"Спасибо нашим венгерским коллегам за помощь в решении проблемных вопросов. Это действительно по-соседски. Посольство Украины в Будапеште продолжает формировать списки на выезд из Венгрии, но с учетом сложной ситуации прошу по возможности пользоваться алгоритмом из пункта 1 этого сообщения и при наличии использовать частный автотранспорт", - написал министр.