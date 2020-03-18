Глава МИД рассказал, как эвакуируют украинцев из Венгрии
В Украину из Венгрии удалось вернуть более 400 украинцев с вечера 16 марта после закрытия границ из-за карантинных мер.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
Кулеба рассказал, что пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но украинскому посольству и консульству в Ньиредьхазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой.
"С украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники сообщают украинцам, которые ждут на границе, и в порядке живой очереди выпускают людей домой. С вечера 16 марта удалось вернуть уже более 400 украинцев, и люди продолжают приходить. На месте им помогают украинские дипломаты", - рассказал министр.
Он сообщил, что МИД совместно с Мининфраструктуры удалось восстановить транзитный маршрут для грузоперевозчиков из Италии через Словению.
"Фуры, которые застряли в эпицентре пандемии в Италии, смогут доехать домой несмотря на закрытые границы между странами ЕС. У меня только одна просьба к ним - строго соблюдать установленные для транзита правила", - отметил Кулеба.
По словам министра, застрявшие в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев украинские граждане после переговоров посольства получили возможность на автобусах добраться домой. В аэропорту с ними находился украинский дипломат.
"Спасибо нашим венгерским коллегам за помощь в решении проблемных вопросов. Это действительно по-соседски. Посольство Украины в Будапеште продолжает формировать списки на выезд из Венгрии, но с учетом сложной ситуации прошу по возможности пользоваться алгоритмом из пункта 1 этого сообщения и при наличии использовать частный автотранспорт", - написал министр.