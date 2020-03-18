В Іспанії кількість заражень коронавірусом за добу зросла на 18%, померлих вже 558

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії за останню добу зросла на 2538 нових випадків, тобто на 18%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

За останні 24 години було зареєстровано 2538 нових випадків захворювання, в результаті чого загальне число випадків захворювання COVID-19 склало 13 716 .

Крім того, кількість загиблих вже становить 558 осіб.

"У нас 774 людини в реанімації і 5 717 госпіталізованих. Вилікувані - 1081 людина", - пояснив міністерства охорони здоров’я Іспанії.

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Найбільше хворих у Мадридській громаді, далі йдуть регіони Країна Басків, Ла-Ріоха і Наварра.

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