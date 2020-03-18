В Испании число заражений коронавирусом за сутки выросло на 18%, умерших уже 558

Количество заражений коронавирусом в Испании за последние сутки выросло на 2538 новых случаев, то есть на 18%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

За последние 24 часа было зарегистрировано 2538 новых случаев заболевания, в результате чего общее число случаев заболевания COVID-19 составило 13716.

Кроме того, количество погибших уже составляет 558 человек.

"У нас 774 человека в реанимации и 5717 госпитализированных. Вылеченных - 1081 человек", - пояснили в Министерстве здравоохранения Испании.

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Больше всего больных в Мадридской общине, далее следуют регионы Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.

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