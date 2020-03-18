Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Министр здравоохранения Нидерландов упал от изнеможения во время дебатов в парламенте

Пандемия коронавируса не повлияет на готовность сил НАТО - генсек

В МИД объяснили, могут ли украинцы завершить отдых в Египте, несмотря на пандемию

Послы ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией






В Испании число заражений коронавирусом за сутки выросло на 18%, умерших уже 558

Среда, 18 марта 2020, 13:13

Количество заражений коронавирусом в Испании за последние сутки выросло на 2538 новых случаев, то есть на 18%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

За последние 24 часа было зарегистрировано 2538 новых случаев заболевания, в результате чего общее число случаев заболевания COVID-19 составило 13716.

Кроме того, количество погибших уже составляет 558 человек.

"У нас 774 человека в реанимации и 5717 госпитализированных. Вылеченных - 1081 человек", - пояснили в Министерстве здравоохранения Испании.

Читайте также
Лидеры стран ЕС согласились закрыть внешние границы для борьбы с коронавирусом

Больше всего больных в Мадридской общине, далее следуют регионы Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.

Читайте также: Государство под вирусом: как управляют правительствами и ведут переговоры в эпицентрах пандемии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Испания
powered by lun.ua