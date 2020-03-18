В Испании число заражений коронавирусом за сутки выросло на 18%, умерших уже 558
Среда, 18 марта 2020, 13:13
Количество заражений коронавирусом в Испании за последние сутки выросло на 2538 новых случаев, то есть на 18%.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.
За последние 24 часа было зарегистрировано 2538 новых случаев заболевания, в результате чего общее число случаев заболевания COVID-19 составило 13716.
Кроме того, количество погибших уже составляет 558 человек.
"У нас 774 человека в реанимации и 5717 госпитализированных. Вылеченных - 1081 человек", - пояснили в Министерстве здравоохранения Испании.
Больше всего больных в Мадридской общине, далее следуют регионы Страна Басков, Ла-Риоха и Наварра.
Читайте также: Государство под вирусом: как управляют правительствами и ведут переговоры в эпицентрах пандемии.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua