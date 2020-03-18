Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва створила гуманітарні коридори для повернення громадян України

Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Пандемія коронавірусу не вплинула на готовність сил НАТО - генсек

В МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію






93% французів схвалюють обмеження свободи пересування на карантині

Середа, 18 березня 2020, 13:58

Більшість французів підтримують обмеження, оголошені у понеділок президентом Еммануелем Макроном для запобігання поширенню коронавірусу.

Такими є результати опитування Elabe / Berger-Levrault для каналу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

93% опитаних схвалюють обмеження свободи пересування терміном не менше 15 днів.

84% кажуть, що підтримують розгортання 100 000 співробітників правоохоронних органів для контролю за дотриманням цих правил і можливе покарання за недотримання режиму карантину у вигляді штрафу у розмірі 135 євро.

Закриття кордонів Шенгенської зони підтримують 94% французів.

Читайте також
У Бельгії вводять нові заходи ізоляції через поширення коронавірусу

Французи також одностайні щодо заходів економічної підтримки, таких як допомога підприємствам у вигляді відстрочки податкових і соціальних платежів, кредитні гарантії або призупинення орендної плати і оплати рахунків-фактур для підприємств. 97% опитаних вітають ці заходи.

Серед населення одностайну підтримку мають і політичні заходи. 93% французів виступають за припинення всіх поточних урядових реформ, включаючи спірну пенсійну реформу. Переважна більшість французів (95%) схвалюють перенесення другого туру муніципальних виборів.

Але, незважаючи на заяви і заходи, прийняті в останні дні, 57% опитаних вважають, що Франція не готова зіткнутися з поширенням вірусу. Крім того, 76% французів вважають, що влада була неправа, дозволивши проведення першого туру місцевих виборів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Франція
powered by lun.ua