93% французів схвалюють обмеження свободи пересування на карантині

Більшість французів підтримують обмеження, оголошені у понеділок президентом Еммануелем Макроном для запобігання поширенню коронавірусу.

Такими є результати опитування Elabe / Berger-Levrault для каналу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

93% опитаних схвалюють обмеження свободи пересування терміном не менше 15 днів.

84% кажуть, що підтримують розгортання 100 000 співробітників правоохоронних органів для контролю за дотриманням цих правил і можливе покарання за недотримання режиму карантину у вигляді штрафу у розмірі 135 євро.

Закриття кордонів Шенгенської зони підтримують 94% французів.

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Французи також одностайні щодо заходів економічної підтримки, таких як допомога підприємствам у вигляді відстрочки податкових і соціальних платежів, кредитні гарантії або призупинення орендної плати і оплати рахунків-фактур для підприємств. 97% опитаних вітають ці заходи.

Серед населення одностайну підтримку мають і політичні заходи. 93% французів виступають за припинення всіх поточних урядових реформ, включаючи спірну пенсійну реформу. Переважна більшість французів (95%) схвалюють перенесення другого туру муніципальних виборів.

Але, незважаючи на заяви і заходи, прийняті в останні дні, 57% опитаних вважають, що Франція не готова зіткнутися з поширенням вірусу. Крім того, 76% французів вважають, що влада була неправа, дозволивши проведення першого туру місцевих виборів.