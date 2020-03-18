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93% французов одобряют ограничение свободы передвижения на карантине

Среда, 18 марта 2020, 13:58

Большинство французов поддерживают ограничения, объявленные в понедельник президентом Эммануэлем Макроном для предотвращения распространения коронавируса.

Таковы результаты опроса Elabe / Berger-Levrault для канала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

93% опрошенных одобряют ограничение свободы передвижения сроком не менее 15 дней.

84% говорят, что поддерживают развертывание 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов для контроля за соблюдением этих правил и возможное наказание за несоблюдение режима карантина в виде штрафа в размере 135 евро.

Закрытие границ Шенгенской зоны поддерживают 94% французов.

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Французы также единодушны относительно мер экономической поддержки, таких как помощь предприятиям в виде отсрочки налоговых и социальных платежей, кредитные гарантии или приостановление арендной платы и оплаты счетов-фактур для предприятий. 97% опрошенных приветствуют эти меры.

Среди населения единодушную поддержку имеют и политические меры. 93% французов выступают за прекращение всех текущих правительственных реформ, включая спорную пенсионную реформу. Подавляющее большинство французов (95%) одобряют перенос второго тура муниципальных выборов.

Но, несмотря на заявления и меры, принятые в последние дни, 57% опрошенных считают, что Франция не готова столкнуться с распространением вируса. Кроме того, 76% французов считают, что власть была не права, разрешив проведение первого тура местных выборов.

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Коронавирус Франция
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