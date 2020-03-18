Коронавірус: Чехія заборонила з’являтися на вулиці без захисних масок

Уряд Чехії схвалив заборону для громадян з’являтися на вулиці без захисної маски чи респіратора – заборона почне діяти опівночі в ніч на четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceska Televize.

У Чехії діє надзвичайний стан і загальнонаціональний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. Навчальні заклади, ресторани і магазини, за винятком тих, що продають товари першої необхідності, закриті.

Людям дозволяється тільки ходити на роботу, до лікаря і за покупками. Прогулянки можливі, але тільки за умови відсутності скупчень людей.

З півночі запроваджується заборона виходити на вулицю без використання захисних засобів на носі і роті - будь то респіратор, маска або звичайний шарф.

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"Ми вважаємо, що більшість наших людей усвідомлюють відповідальність, розуміють серйозність ситуації, бачать, що відбувається в Італії та Іспанії - і що вони будуть серйозно ставитися до цього і виконувати це в інтересах своїх сімей", - сказав прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

Водночас він зазначив, що "ніхто не хоче нікого контролювати або карати, але навмисне поширення вірусу - це злочин".

Крім того, уряд запроваджує спеціальні години для відвідин продуктових магазинів людьми старше 65 років, які входять до групи ризику у зв’язку з коронавірусом. З 10.00 до 12.00 у продуктові магазини буде заборонено ходити всім, окрім людей старшого віку.

Як повідомлялося, більшість французів підтримують обмеження, оголошені у понеділок президентом Еммануелем Макроном для запобігання поширенню коронавірусу.