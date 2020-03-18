Коронавирус: Чехия запретила появляться на улице без защитных масок

Правительство Чехии одобрило запрет для граждан появляться на улице без защитной маски или респиратора - запрет начнет действовать в полночь в ночь на четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceska Televize.

В Чехии действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Учебные заведения, рестораны и магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости, закрыты.

Людям разрешается только ходить на работу, к врачу и за покупками. Прогулки возможны, но только при условии отсутствия скоплений людей.

С полуночи вводится запрет выходить на улицу без использования защитных средств на носу и рту - будь то респиратор, маска или обычный шарф.

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"Мы считаем, что большинство наших людей осознают ответственность, понимают серьезность ситуации, видят, что происходит в Италии и Испании - и они будут серьезно относиться к этому и соблюдать в интересах своих семей", - сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

В то же время он отметил, что "никто не хочет никого контролировать или наказывать, но умышленное распространение вируса - это преступление".

Кроме того, правительство вводит специальные часы для посещения продуктовых магазинов людьми старше 65 лет, которые входят в группу риска в связи с коронавирусом. С 10.00 до 12.00 в продуктовые магазины будет запрещено ходить всем, кроме людей старшего возраста.

Как сообщалось, большинство французов поддерживают ограничения, объявленные в понедельник президентом Эммануэлем Макроном для предотвращения распространения коронавируса.