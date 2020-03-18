Італія не виключає подовження жорсткого карантину після 3 квітня

Жорсткі заходи зі стримування коронавірусу в Італії можуть бути продовжені після 3 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство ANSA, про це заявила міністр інфраструктури країни Паола де Мікелі.

"Я не знаю, чи будуть продовжені заходи після 3 квітня. Ми приймемо рішення на основі чисел та розвитку подій. Та я не можу цього виключити. Побачимо найближчими днями", - сказала вона.

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Глава охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера в середу заявив, що або крива поширення нових випадків COVID-19 знизиться у північному регіоні, який є центром епідемії в Італії, або потрібно буде вжити заходів, які є "дещо жорсткішими".

Коментуючи на місцевому телебаченні тенденцію щодо нових заражень, Галлера висловив сподівання, що "жертв багатьох та обізнаної поведінки" жителів Ломбардії "буде достатньо".

Уряд Італії наказав закрити ресторани, бари та більшість магазинів, а також закрив школи та університети і наказав більшості людей залишатися вдома до 3 квітня.

З часу посилення обмежень 12 березня кількість нових випадків зараження в Італії зросла більш ніж удвічі - до 31 506. Кількість смертей зросла більш ніж утричі - до 2503.

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