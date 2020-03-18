Италия не исключает продления жесткого карантина после 3 апреля

Жесткие меры по сдерживанию коронавируса в Италии могут быть продолжены после 3 апреля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA, об этом заявила министр инфраструктуры страны Паола де Микели.

"Я не знаю, будут ли продолжены меры после 3 апреля. Мы примем решение на основании цифр и развития событий. Но я не могу этого исключить. Посмотрим в ближайшие дни", - сказала она.

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Глава здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера в среду заявил, что или кривая распространения новых случаев COVID-19 снизится в северном регионе, который является центром эпидемии в Италии, или нужно будет принять меры, которые будут "несколько жестче".

Комментируя на местном телевидении тенденцию новых заражений, Галлера выразил надежду, что "жертв многих и ответственного поведения" жителей Ломбардии "будет достаточно".

Правительство Италии приказало закрыть рестораны, бары и большинство магазинов, а также закрыло школы и университеты и приказало большинству людей оставаться дома до 3 апреля.

С момента усиления ограничений 12 марта количество новых случаев заражения в Италии возросло более чем вдвое - до 31 506. Количество смертей выросло более чем в три раза - до 2503.