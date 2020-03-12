Латвія, Литва та Естонія оголосили нові заходи по боротьбі з коронавірусом

Латвія, Литва та Естонія оголосили про нові заходи по боротьбі з поширенням нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У Литві на два тижні зупинено роботу всіх закладів освіти, культури, спорту і дозвілля та заборонено відвідування низки країн. Рішення про припинення навчального процесу набуде чинності з п'ятниці і поки буде діяти до 27 березня.

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Уряд ухвалив рішення заборонити з п'ятниці й всі публічні заходи в закритих приміщеннях, а у відкритому просторі заходи будуть дозволені, якщо число учасників не буде перевищувати 100 осіб.

Відстань між людьми на публічних заходах має бути не менше метра, заходи не повинні проводитися для людей похилого віку. Спортивні заходи можна проводити, але без глядачів.

З Литви будуть заборонені поїздки в держави, які через загрозу коронавірусу оголошені країнами ризику. Такими зараз вважаються Італія, Франція, Німеччина, Іспанія, Китай, Гонконг, Іран, Японія, Південна Корея і Сінгапур.

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Уряд Латвії прийняв рішення оголосити в країні надзвичайний стан. До 14 квітня всі навчальні заклади будуть закриті, масові заходи - обмежені.

На найближчі 4 тижні буде введено обмеження масових зібрань, в тому числі концертів, ходів, мітингів, змагань, тренувань, на яких присутні понад 200 осіб.

Було прийнято рішення не закривати кордони. Всі повернулися з регіону поширення коронавірусу зобов'язані самоізолюватись на карантин.

В Естонії прийнято рішення відкласти прийом круїзних суден до 1 травня. Публічні заходи з кількістю учасників понад 100 осіб рекомендується відкласти.

При організації заходів з кількістю учасників понад 100 осіб дозвіл на їх проведення слід узгоджувати з Департаментом здоров'я.

Відсьогодні рекомендовано відкласти всі екскурсії, які планувалися до державних установ.

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