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Литва ограничила продажу лекарств и дезинфектантов: в одни руки - одна упаковка

Среда, 18 марта 2020, 16:14

МЗ Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках продажу лекарств и дезинфицирующих средств в одни руки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

На время карантина запрещено продавать или выдавать в одни руки более чем по одной упаковке безрецептурных лекарств. Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальным ситуациям Аурелиюса Вериги.

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Ограничивается и продажа дезинфектантов. Уже в среду в Вильнюсе в некоторых аптеках в одни руки отпускали только одну упаковку дезинфицирующей жидкости.

Как отмечает Минздрав, "теперь государство обязано по возможности ограничивать количество дезинфектантов в одни руки, чтобы дезинфицирующие средства были доступны большему числу жителей".

Из-за распространения коронавируса в понедельник в Литве объявлен карантин. Пока его срок - две недели.

Как сообщалось, из-за ажиотажа британские супермаркеты ограничивают продажу товаров в одни руки.

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