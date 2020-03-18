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В Італії за добу - рекордні 475 смертей від коронавірусу

Середа, 18 березня 2020, 19:46

Кількість загиблих від коронавірусу в Італії за останні 24 години збільшилося на рекордні 475 осіб.

Такі дані надало Агентство цивільного захисту Італії, повідомляє "Європейська правда". 

Таким чином кількість смертей за минулу добу зросла на 19%, що є найбільшим "стрибком" з моменту початку епідемії. У вівторок кількість загиблих за останню добу склала 345.

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Враховуючи ці дані, загальна кількість смертей у країні від коронавірусу сягнула майже трьох тисяч - загиблих вже 2978. Ломбардія, найбільш постраждалий регіон, зафіксувала 319 смертей за один день.

Станом на середу в Італії є 28 710 пацієнтів з коронавірусом - на 2 648 випадки більше, ніж було у вівторок. 

14 363 пацієнтів госпіталізовані з симптомами, 2257 в реанімації.

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Загальна кількість інфікованих - включаючи жертв та тих, хто вилікувався - сягнула 35 713. При цьому відсутні дані з Кампанії. 

Водночас за останню добу вилікувались 1084 людини. 

"Це дійсно важлива кількість, це на 37% більше, ніж вчора", - цитує главу агенції Анджело Борреллі агентство Ansa.  В цілому від коронавірусу в Італії вилікувались 4025 особи.

Італія вже майже два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Чиновники не виключають, що жорсткі карантинні заходи можуть бути продовжені після 3 квітня. 

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Коронавірус Італія
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