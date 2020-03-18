В Италии за сутки от коронавируса рекордные 475 смертей

Количество погибших от коронавируса в Италии за последние 24 часа увеличилось на рекордные 475 человек.

Такие данные предоставило Агентство гражданской защиты Италии, сообщает "Европейская правда".

Таким образом количество смертей за прошедшие сутки возросло на 19%, что является самым большим "прыжком" с момента начала эпидемии. Во вторник количество погибших за последние сутки составило 345.

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Учитывая эти данные, общее количество смертей в стране от коронавируса достигло почти трех тысяч - погибших уже 2978. Ломбардия, наиболее пострадавший регион, зафиксировала 319 смертей за один день.

По состоянию на среду в Италии есть 28710 пациентов с коронавирусом - на 2648 случаев больше, чем было во вторник.

14363 пациентов госпитализированы с симптомами, 2257 в реанимации.

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Общее количество инфицированных - включая жертв и тех, кто вылечился - достигло 35 713. При этом отсутствуют данные из Кампании.

В то же время за последние сутки вылечились 1084 человека.

Это действительно важно количество, это на 37% больше, чем вчера", - цитирует главу агентства Анджело Боррелли агентство Ansa. В целом от коронавируса в Италии вылечились 4025 человек.

Италия уже почти две недели находится в закрытом режиме, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса. Чиновники не исключают, что жесткие карантинные меры могут быть продолжены после 3 апреля.