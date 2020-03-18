Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва створила гуманітарні коридори для повернення громадян України

Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Пандемія коронавірусу не вплинула на готовність сил НАТО - генсек

В МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію






Уряд Британії після критики і понад 100 загиблих зважився на закриття шкіл 

Середа, 18 березня 2020, 20:29

Уряд Британії в середу після критики про надто повільне реагування на пандемію коронавірусу оголосив про закриття шкіл. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Більшість шкіл закриються з п’ятниці, хоча деякі залишаться відчиненими для дітей працівників вкрай важливих секторів, таких як працівники охорони здоров’я, заявив міністр освіти Гевін Вільямсон.

Читайте також
Британські супермаркети обмежують продаж товарів в одні руки

За його словами, ситуація загострилась настільки, що тримати школи відкритими більше не в інтересах дітей та вчителів. "Ми зараз на цьому етапі. Спалах вірусу зростає швидшими темпами, ніж передбачалося", - сказав він.

Закриття шкіл матиме масштабні економічні та соціальні наслідки для п’ятої за величиною світової економіки. Це змінить життя майже 9 мільйонів британських дітей і змусить батьків залишатися вдома, щоб доглядати за ними.

Намір британської влади закрити школи - це зміна недавньої обережної позиції уряду по боротьбі з вірусом.

Читайте також
Пандемія: Британцям порадили уникати несуттєвих закордонних поїздок

Британія раніше відмовлялася слідувати прикладу Італії, Франції та Іспанії, які закрили школи. Уряд Британії переконував, що закриття шкіл не зупинить спалах і унеможливить роботу ключових працівників державного сектора, яким треба буде дивитись за дітьми.

Ще 33 людини померли в країні з позитивним тестом на коронавірус - це збільшило загальну кількість смертей у Великій Британії  у середу до 104. 

Кількість людей, які захворіли на COVID-19 у Сполученому королівстві, зросла до 2626. Цей показник зріс на 676 осіб або 35% у порівнянні з вівторком. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія
powered by lun.ua