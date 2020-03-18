Уряд Британії після критики і понад 100 загиблих зважився на закриття шкіл
Уряд Британії в середу після критики про надто повільне реагування на пандемію коронавірусу оголосив про закриття шкіл.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Більшість шкіл закриються з п’ятниці, хоча деякі залишаться відчиненими для дітей працівників вкрай важливих секторів, таких як працівники охорони здоров’я, заявив міністр освіти Гевін Вільямсон.
За його словами, ситуація загострилась настільки, що тримати школи відкритими більше не в інтересах дітей та вчителів. "Ми зараз на цьому етапі. Спалах вірусу зростає швидшими темпами, ніж передбачалося", - сказав він.
Закриття шкіл матиме масштабні економічні та соціальні наслідки для п’ятої за величиною світової економіки. Це змінить життя майже 9 мільйонів британських дітей і змусить батьків залишатися вдома, щоб доглядати за ними.
Намір британської влади закрити школи - це зміна недавньої обережної позиції уряду по боротьбі з вірусом.
Британія раніше відмовлялася слідувати прикладу Італії, Франції та Іспанії, які закрили школи. Уряд Британії переконував, що закриття шкіл не зупинить спалах і унеможливить роботу ключових працівників державного сектора, яким треба буде дивитись за дітьми.
Ще 33 людини померли в країні з позитивним тестом на коронавірус - це збільшило загальну кількість смертей у Великій Британії у середу до 104.
Кількість людей, які захворіли на COVID-19 у Сполученому королівстві, зросла до 2626. Цей показник зріс на 676 осіб або 35% у порівнянні з вівторком.