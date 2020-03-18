Правительство Британии после критики и более 100 погибших решилось на закрытие школ
Правительство Великобритании в среду после критики о слишком медленном реагировании на пандемию коронавируса объявило о закрытии школ.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Большинство школ закроются с пятницы, хотя некоторые останутся открытыми для детей работников крайне важных секторов, таких как работники здравоохранения, заявил министр образования Гэвин Уильямсон.
По его словам, ситуация обострилась настолько, что держать школы открытыми больше не в интересах детей и учителей. "Мы сейчас на этом этапе. Вспышка вируса растет более быстрыми темпами, чем предполагалось", - сказал он.
Закрытие школ будет иметь масштабные экономические и социальные последствия для пятой по величине мировой экономики. Это изменит жизнь почти 9 млн британских детей и заставит родителей оставаться дома, чтобы ухаживать за ними.
Намерение британских властей закрыть школы - это изменение недавней осторожной позиции правительства по борьбе с вирусом.
Великобритания ранее отказывалась следовать примеру Италии, Франции и Испании, которые закрыли школы. Правительство Великобритании убеждало, что закрытие школ не остановит вспышку вируса и сделает невозможной работу ключевых работников государственного сектора, которым предстоит смотреть за детьми.
Еще 33 человека умерли в стране с положительным тестом на коронавирус - это увеличило общее количество смертей в Великобритании в среду до 104.
Количество людей, заболевших COVID-19 в Соединенном королевстве, выросло до 2626. Этот показатель вырос на 676 человек или 35% по сравнению со вторником.