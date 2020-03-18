Правительство Британии после критики и более 100 погибших решилось на закрытие школ

Правительство Великобритании в среду после критики о слишком медленном реагировании на пандемию коронавируса объявило о закрытии школ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Большинство школ закроются с пятницы, хотя некоторые останутся открытыми для детей работников крайне важных секторов, таких как работники здравоохранения, заявил министр образования Гэвин Уильямсон.

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По его словам, ситуация обострилась настолько, что держать школы открытыми больше не в интересах детей и учителей. "Мы сейчас на этом этапе. Вспышка вируса растет более быстрыми темпами, чем предполагалось", - сказал он.

Закрытие школ будет иметь масштабные экономические и социальные последствия для пятой по величине мировой экономики. Это изменит жизнь почти 9 млн британских детей и заставит родителей оставаться дома, чтобы ухаживать за ними.

Намерение британских властей закрыть школы - это изменение недавней осторожной позиции правительства по борьбе с вирусом.

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Великобритания ранее отказывалась следовать примеру Италии, Франции и Испании, которые закрыли школы. Правительство Великобритании убеждало, что закрытие школ не остановит вспышку вируса и сделает невозможной работу ключевых работников государственного сектора, которым предстоит смотреть за детьми.

Еще 33 человека умерли в стране с положительным тестом на коронавирус - это увеличило общее количество смертей в Великобритании в среду до 104.

Количество людей, заболевших COVID-19 в Соединенном королевстве, выросло до 2626. Этот показатель вырос на 676 человек или 35% по сравнению со вторником.