Прем’єр Польщі проти перенесення президентських виборів через коронавірус

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що президентські вибори у країні мають відбутися як заплановано, незважаючи на епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"На мій погляд, президентські вибори мають відбутися у запланований термін. Тому що я переконаний в тому, що в довгостроковій перспективі може статися дуже багато непередбачених обставин. Наприклад, восени, як дехто прогнозує, може статися рецидив коронавірусу", - сказав Моравецький.

Він зазначив, що такого роду спекуляції завжди мають під собою багато невідомих.

"І якщо ми маємо справу з такими обставинами, то завжди краще провести якісь дії за планом, як передбачав початковий термін президентських виборів", - зазначив глава польського уряду.

Раніше спікер Сейму Ельжбета Вітек на запитання, чи планується у зв'язку з епідемією коронавірусу перенести президентські вибори, відповіла, що планів перенесення виборів на інший термін немає. Вона запевнила, що держава докладе всіх зусиль, щоб вибори проходили своєчасно і з дотриманням стандартів безпеки.

Президентські вибори мають відбутися 10 травня; якщо жоден з кандидатів не отримає більше половини голосів, 24 травня відбудеться другий тур виборів.

Слід зазначити, що у кількох європейських країнах були прийняті рішення про перенесення місцевих виборів, а у Північній Македонії перенесли парламентські вибори, заплановані на 12 квітня.

При цьому у Франції минулої неділі все ж провели перший тур муніципальних виборів, однак у зв’язку з епідемією відклали другий тур.