Премьер Польши против переноса президентских выборов из-за коронавируса

Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что президентские выборы в стране должны состояться, как запланировано, несмотря на эпидемию коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"На мой взгляд, президентские выборы должны состояться в запланированный срок. Потому что я убежден в том, что в долгосрочной перспективе может произойти очень много непредвиденных обстоятельств. Например, осенью, как кое-кто прогнозирует, может произойти рецидив коронавируса", - сказал Моравецкий.

Он отметил, что такого рода спекуляции всегда имеют под собой много неизвестных.

"И если мы имеем дело с такими обстоятельствами, то всегда лучше провести какие-то действия по плану, как предусматривал первоначальный срок президентских выборов", - отметил глава польского правительства.

Ранее спикер Сейма Эльжбета Витек на вопрос, планируется ли в связи с эпидемией коронавируса перенести президентские выборы, ответила, что планов переноса выборов на другой срок нет. Она заверила, что государство приложит все усилия, чтобы выборы проходили своевременно и с соблюдением стандартов безопасности.

Президентские выборы должны состояться 10 мая; если ни один из кандидатов не получит более половины голосов, 24 мая состоится второй тур выборов.

Следует отметить, что в нескольких европейских странах были приняты решения о переносе местных выборов, а в Северной Македонии перенесли парламентские выборы, запланированные на 12 апреля.

При этом во Франции в минувшее воскресенье все же провели первый тур муниципальных выборов, однако в связи с эпидемией отложили второй тур.