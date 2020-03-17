Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус в Італії: кількість загиблих перевищила 2500

Остання держава НАТО схвалила приєднання Північної Македонії попри пандемію

В Іспанії за добу 2000 нових випадків коронавірусу, померли 150 осіб

Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - німецький інститут






Північна Македонія через пандемію відклала парламентські вибори

Вівторок, 17 березня 2020, 17:10

Політичні партії Північної Македонії вирішили перенести парламентські вибори 12 квітня через спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив у вівторок глава правлячих соціал-демократів та експрем'єр-міністр Зоран Заєв.

Минулого тижня Північна Македонія ввела низку заходів для стримування поширення захворювання, серед яких – заборона на громадські зібрання та в'їзд іноземних громадян. Країна також закрила більшість прикордонних переходів.

Читайте також
У Країні Басків відклали місцеві вибори до подолання коронавірусу

За останніми даними у 26 людей офіційно підтверджене зараження коронавірусом, жодної смерті не зафіксовано.

"Здоров'я та безпека наших громадян не мають ціни... Ми всі домовилися, що не існує умов... для проведення виборів", - сказав Заєв журналістам після зустрічі лідерів політичних партій у столиці.

Це рішення політичне і партійним лідерам все ще потрібно вирішити, як його реалізувати.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua