Північна Македонія через пандемію відклала парламентські вибори

Політичні партії Північної Македонії вирішили перенести парламентські вибори 12 квітня через спалах коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив у вівторок глава правлячих соціал-демократів та експрем'єр-міністр Зоран Заєв.

Минулого тижня Північна Македонія ввела низку заходів для стримування поширення захворювання, серед яких – заборона на громадські зібрання та в'їзд іноземних громадян. Країна також закрила більшість прикордонних переходів.

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За останніми даними у 26 людей офіційно підтверджене зараження коронавірусом, жодної смерті не зафіксовано.

"Здоров'я та безпека наших громадян не мають ціни... Ми всі домовилися, що не існує умов... для проведення виборів", - сказав Заєв журналістам після зустрічі лідерів політичних партій у столиці.

Це рішення політичне і партійним лідерам все ще потрібно вирішити, як його реалізувати.

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