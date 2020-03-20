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Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень

П'ятниця, 20 березня 2020, 09:34

Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав румунів за кордоном не повертатися додому на Великдень, оскільки більшість потрапить в ізоляцію чи карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на G4Media.ro.

"Я хочу сказати слово про румунів за межами кордонів, про румунів з діаспори. Наближаються Великодні свята. Ми повинні сказати їм із сумом, але і щирістю, щоб вони не їхали цього року на свята додому. В Європі подорожувати практично неможливо. Це дуже, дуже складно. І навіть якщо вони  приїдуть у країну, відповідно до чинних норм, встановлених експертами, вони повинні переходити безпосередньо в ізоляцію або на карантин у кожному конкретному випадку ", - заявив Йоганніс.

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"Покажіть це на всіх каналах: румуни за межами наших кордонів дорогі нам. Ми хочемо їх побачити, ми хотіли б бути разом, але цього року цих свят бути не може. Сумно, але ми повинні бути чесними, щоб не створити невиправдані очікування", - додав президент.

Глава держави також закликав громадян Румунії, якщо це можливо, працювати з дому.

Станом на вечір 19 березня у Румунії було підтверджено 277 випадків захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.

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Коронавірус Румунія
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