Нідерланди: відповідальний за боротьбу з вірусом міністр подав у відставку через виснаження

Міністр з питань медичної допомоги Нідерландів Бруно Брюінз подав заяву про відставку королю Нідерландів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Брюінз відповідав за боротьбу з коронавірусною кризою. Він подає у відставку з міністерства через виснаження, пише видання.

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Напередодні міністру стало зле під час дебатів щодо відповіді країни на пандемію. На кілька секунд він знепритомнів, але з допомогою колег зміг підвестися на ноги.

Дискусія про коронавірус тривала весь день, протягом цього часу міністр нічого не їв.

Обговорення продовжили вже без міністра, а він пізніше пояснив, що страждає від втоми і знесилення після кількох тижнів інтенсивної роботи.