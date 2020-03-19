Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії рекордна смертність від коронавірусу - кількість загиблих перевищила 4000

Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії

В ЄС оголосили результат тесту президентки Єврокомісії на коронавірус 

Коронавірус в Італії: Мілан вивів на вулиці армію, у Венето закрили парки






Нідерланди: відповідальний за боротьбу з вірусом міністр подав у відставку через виснаження

Четвер, 19 березня 2020, 19:09

Міністр з питань медичної допомоги  Нідерландів Бруно Брюінз подав заяву про відставку королю Нідерландів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Брюінз відповідав за боротьбу з коронавірусною кризою. Він подає у відставку з міністерства через виснаження, пише видання.

Читайте також
Суд у Нідерландах продовжить слухати справу MH17 за зачиненими дверима через коронавірус

Напередодні міністру стало зле під час дебатів щодо відповіді країни на пандемію. На кілька секунд він знепритомнів, але з допомогою колег зміг підвестися на ноги.

Дискусія про коронавірус тривала весь день, протягом цього часу міністр нічого не їв.

Обговорення продовжили вже без міністра, а він пізніше пояснив, що страждає від втоми і знесилення після кількох тижнів інтенсивної роботи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Нідерланди
powered by lun.ua