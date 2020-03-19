Нідерланди: відповідальний за боротьбу з вірусом міністр подав у відставку через виснаження
Четвер, 19 березня 2020, 19:09
Міністр з питань медичної допомоги Нідерландів Бруно Брюінз подав заяву про відставку королю Нідерландів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Брюінз відповідав за боротьбу з коронавірусною кризою. Він подає у відставку з міністерства через виснаження, пише видання.
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Напередодні міністру стало зле під час дебатів щодо відповіді країни на пандемію. На кілька секунд він знепритомнів, але з допомогою колег зміг підвестися на ноги.
Дискусія про коронавірус тривала весь день, протягом цього часу міністр нічого не їв.
Обговорення продовжили вже без міністра, а він пізніше пояснив, що страждає від втоми і знесилення після кількох тижнів інтенсивної роботи.
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