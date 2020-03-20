Президент Румынии призвал соотечественников за рубежом не ехать домой на Пасху

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал румын за границей не возвращаться домой на Пасху, поскольку большинство попадет в изоляцию или карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на G4Media.ro.

"Я хочу сказать слово о румынах за границей, о румынах из диаспоры. Приближаются Пасхальные праздники. Мы должны сказать им с грустью, но и искренностью, чтобы они не ехали в этом году на праздники домой. В Европе путешествовать практически невозможно. Это очень, очень сложно. И даже если они приедут в страну, в соответствии с действующими нормами, установленными экспертами, они должны переходить непосредственно в изоляцию или на карантин в каждом конкретном случае", - заявил Йоханнис.

"Покажите это на всех каналах: румыны за пределами наших границ дороге нам. Мы хотим их увидеть, мы хотели бы быть вместе, но в этом году этих праздников быть не может. Печально, но мы должны быть честными, чтобы не создать неоправданные ожидания", - добавил президент.

Глава государства также призвал граждан Румынии, если это возможно, работать из дома.

По состоянию на вечер 19 апреля в Румынии было подтверждено 277 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.