Європа обігнала Китай за кількістю діагностованих хворих на коронавірус

Кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані на сайті Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

На сайті доступні дані щодо кількості хворих у 31 європейській країні, зібрані станом на ранок 19 березня. Відповідно до них, 82 869 осіб інфіковані коронавірусом і 4089 осіб померли.

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Ці дані не враховують, наприклад, останні дані з Італії, де за останні 24 години померли 427 людей (приріст +14,3%) й загальна кількість померлих сягнула 3405.

Окрім Італії, найбільше інфікованих в Іспанії та Франції.

У Китаї коронавірусом інфікувалися трохи понад 80 тисяч людей, з них 3,2 тисячі померли та 70,4 тисячі одужали.

Влада Китаю 19 березня повідомила про відсутність нових випадків інфікування коронавірусом у провінції Хубей, звідки почалося поширення вірусу.

Італія вже майже два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Прем’єр Італії хоче продовжити жорсткі карантинні заходи після 3 квітня.