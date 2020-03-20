Ще 614 українців повернулися з Польщі евакуаційним потягом Перемишль-Київ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Ще 614 українських громадян виїхали з Польщі потягом. Це вже четвертий рейс "Укрзалізниці" з Перемишля до Києва за сьогодні. Загалом ці рейси допомогли дістатися до України 2402 громадянам", - йдеться у повідомленні.

Гарні новини!



Ще 614 українських громадян виїхали ✅ з 🇵🇱Польщі потягом. Це вже четвертий рейс Укрзалізниці з Перемишля до Києва за сьогодні.



Загалом ці рейси допомогли дістатися до України 2402 громадянам. Ще один рейс з Перемишля заплановано на вечір. pic.twitter.com/P4KuPqVRb5 — ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 20, 2020

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що "Укрзалізниця" призначила на 21 березня два додаткових поїзди "Інтерсіті+" сполученням Перемишль-Київ для евакуації українців, які внаслідок обмежувальних заходів не можуть самостійно виїхати з Польщі.

Перший з них, № 705/706 – 716/715, відправиться з Перемишля 21 березня о 13:10 та прибуде до Києва о 22:17. Другий спецпотяг відправляється о 15:50 і прибуде до Києва о 00:46 22 березня.

Квитки на поїзди можна придбати онлайн через сайт "Укрзалізниці".

З Києва у Перемишль поїзди вирушають без пасажирів. Команда, яка обслуговує поїзди, забезпечена засобами захисту та дезінфекції.



Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ планує повернути з-за кордону ще понад 23 тисячі українців.