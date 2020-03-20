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Еще 614 украинцев вернулись из Польши эвакуационным поездом Перемышль-Киев

Пятница, 20 марта 2020, 16:10

Еще 614 украинцев вернулись из Польши эвакуационным поездом Перемышль-Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Еще 614 украинских граждан выехали из Польши поездом. Это уже четвертый рейс "Укрзализныци" из Перемышля в Киев за сегодня. Всего эти рейсы помогли добраться до Украины 2402 гражданам", - говорится в сообщении.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что "Укрзализныця" назначила на 21 марта два дополнительных поезда "Интерсити+" сообщением Перемышль-Киев для эвакуации украинцев, которые из-за ограничительных мер не могут самостоятельно выехать из Польши.

Первый из них, № 705/706 - 716/715, отправится из Перемышля 21 марта в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17. Второй спецпоезд отправляется в 15:50 и прибудет в Киев в 00:46 22 марта.

Билеты на поезда можно приобрести онлайн через сайт "Укрзализныци".

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Из Киева в Перемышль поезда отправляются без пассажиров. Команда, обслуживающая поезда, обеспечена средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел планирует вернуть из-за границы еще более 23 тысяч украинцев.

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