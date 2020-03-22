В Італії закрили всі нестратегічні підприємства і компанії

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в суботу оголосив про закриття в країні всіх виробництв і підприємств, що не належать до сфери критичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

"Рішення, прийняте урядом, полягає в тому, щоб закрити на всій території всю виробничу діяльність, яка не є строго необхідною, критичної для забезпечення нас основними товарами і послугами", - сказав Конте.

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Він зазначив, що продовжать роботу магазини і аптеки, додавши, що країна переживає "найсерйознішу кризу з часів Другої світової війни".

"Ці заходи є жорсткими, я знаю про це, але у нас немає альтернативи. На цей час ми повинні чинити опір, тому що тільки так ми можемо захистити себе ", - сказав прем'єр, додавши, що ефект від них буде видно через деякий час.

"Ми уповільнюємо виробничий двигун в країні, але не зупиняємо його. Це непросте рішення, але сьогодні необхідно якомога більше стримувати поширення епідемії ", - додав Конте.

Банківські, поштові, страхові та фінансові послуги будуть як і раніше надаватися. Нові оголошені обмежувальні заходи діють до 3 квітня.

Нагадаємо, за минулі 24 години в Італії зареєстровано 793 смерті через коронавірус. Таким чином, загальна кількість тих, хто помер із підтвердженим зараженням коронавірусом сягнула 4,825 осіб.