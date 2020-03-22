В Италии закрыли все нестратегические предприятия и компании

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу объявил о закрытии в стране всех производств и компаний, не относящихся к сфере критической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Решение, принятое правительством, заключается в том, чтобы закрыть на всей территории всю производственную деятельность, которая не является строго необходимой, критической для обеспечения нас основными товарами и услугами", - сказал Конте.

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Он отметил, что продолжат работу магазины и аптеки, добавив, что страна переживает "самый серьезный кризис со времен Второй мировой войны".

"Эти меры являются жесткими, я знаю об этом, но у нас нет альтернативы. В настоящий момент мы должны сопротивляться, потому что только так мы можем защитить себя", - сказал премьер, добавив, что эффект от них будет виден через некоторое время.

"Мы замедляем производственный двигатель в стране, но не останавливаем его. Это непростое решение, но сегодня необходимо как можно больше сдерживать распространение эпидемии", - добавил Конте.

Банковские, почтовые, страховые и финансовые услуги будут по-прежнему предоставляться. Новые объявленные ограничительные меры действуют до 3 апреля.

Напомним, в Италии за прошедшие 24 часа зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса. Таким образом, общее количество умерших с подтвержденным заражением коронавирусом достигло 4,825 человек.