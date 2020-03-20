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Зеленський домовився з прем’єром Італії про повернення українців з Рима

П'ятниця, 20 березня 2020, 21:01

Президент Володимир Зеленський домовився з прем’єром Італії Джузеппе Конте про евакуацію понад сотні українських громадян з Рима. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі офісу президента після телефонної розмови обох лідерів у п’ятницю. 

"Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня", - повідомили в офісі президента.

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Зеленський і Конте погодилися скоординувати зусилля щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу.

Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

Він також подякував уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Зеленський і Конте також говорили про безперебійне транспортне забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання харчів, медпрепаратів та обладнання.

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Президент поцікавився станом справ у засудженого в Італії українця Віталія Марківа: "передав йому вітання та побажав залишатися здоровим".

За останні 24 години в Італії зафіксовано новий рекорд смертності від коронавірусу: загинули 627 осіб, загалом в країні померли вже 4032 людини.

19 березня Італія випередила Китай за кількістю загиблих від вірусу.

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Коронавірус Італія Зеленський
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