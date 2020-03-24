Британія змінила стратегію боротьби з вірусом і йде на жорсткий карантин

Прем'єр Британії Борис Джонсон в понеділок ввечері запровадив в країні режим жорсткого карантину на три тижні, дозволивши виходити людям з дому лише в разі крайньої необхідності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Таким чином Британія радикально змінила стратегію реагування на пандемію. Раніше країна не планувала обмежувати поширення вірусу серед молодого населення, а хотіла виробити національний імунітет до хвороби. Після перших 100 смертей уряд зважився на закриття шкіл, а тепер - і на жорсткий карантин.

Термін обмежень, що впроваджуються, може бути продовжений, а його правила посилені залежно від епідеміологічної ситуації.

Жителям наказано залишатися вдома, виходити можна тільки з невідкладною метою: за продуктами, за медичною допомогою чи добратись на роботу, якщо працювати дистанційно не можливо.

Дозволено також виходити для заняття спортом, але не більше ніж один раз на день. Зібрання більше двох людей, які не живуть разом, заборонені. Заборона стосується весіль, хрещень та інших церемоній. Похорони дозволені.

Всі магазини, які торгують товарами не першої необхідності, включаючи магазини одягу та електроніки, наказано зачинити. Закриваються інші приміщення, такі як бібліотеки, дитячі майданчики і спортивні зали, а також місця відправлення культу.

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Поліції дано вказівки штрафувати всіх, хто не буде дотримуватися цих правил.

Одночасно британський парламент обговорює закон про надзвичайні повноваження уряду на час пандемії - раніше такі закони у мирний час в Британії не приймалися.

Кількість загиблих у Британії у зв’язку з коронавірусом досягнула 335.