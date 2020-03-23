Джонсон обіцяє суворіший карантин, оскільки британці ігнорують соціальне дистанціювання

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що уряд введе більш суворі правила щодо пересування, якщо люди будуть продовжувати ігнорувати рекомендації щодо соціального дистанціювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У Британії вже закрили вага паби, ресторани і кафе, але уряд стурбований тим, що занадто багато людей не дотримуються правила пересуватися на відстані не менше 2 метрів один від одного.

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У вихідні в соцмережах з'явилося багато фотографій, на яких натовпи людей відвідують парки та інші відкриті простори в багатьох частинах країни.

Цього тижня парламент Британії обговорить надзвичайне законодавство, яке надасть уряду додаткові повноваження по боротьбі з пандемією.

Згідно з пропозиціями, які будуть обговорюватися депутатами, аеропорти можуть бути закриті, а поліція зможе змушувати людей з вірусними симптомами ізолюватися.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав, що не знає, чому деякі люди ігнорують рекомендації уряду.

"Це дуже егоїстично. Державна служба охорони здоров'я робить все можливе і готується до поширення цього вірусу. Якщо люди знаходяться менш ніж у двох метрах від інших, з ким вони не живуть, вони допомагають поширювати вірус - і наслідки цього коштують життів, і це означає, що для всіх це буде тривати довше", - сказав він.

Станом на вечір неділі у Британії підтверджено 5683 випадків коронавірусу, число загиблих досягло 281.

Нагадаємо, британський міністр закордонних справ Домінік Рааб призначений "вцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його головні помічники захворіють на коронавірус.