Британия изменила стратегию борьбы с вирусом и идет на жесткий карантин

Премьер Британии Борис Джонсон в понедельник вечером ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Таким образом Великобритания радикально изменила стратегию реагирования на пандемию. Ранее страна не планировала ограничивать распространение вируса среди молодого населения, а хотела выработать национальный иммунитет к болезни. После первых 100 смертей правительство решилось на закрытие школ, а теперь - и на жесткий карантин.

Срок ограничений, вводимых может быть продлен, а его правила усилены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Жителям приказано оставаться дома, выходить можно только с неотложной целью: за продуктами, за медицинской помощью или чтоб добраться на работу, если работать дистанционно невозможно.

Разрешено также выходить для занятия спортом, но не более чем один раз в день. Собрание больше двух людей, которые не живут вместе, запрещены. Запрет касается свадеб, крещений и других церемоний. Похороны разрешены.

Все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, включая магазины одежды и электроники, приказано закрыть. Закрываются другие помещения, такие как библиотеки, детские площадки и спортивные залы, а также места отправления культа.

Полиции дано указание штрафовать всех, кто не будет соблюдать эти правила.

Одновременно британский парламент обсуждает закон о чрезвычайных полномочиях правительства на время пандемии - раньше такие законы в мирное время в Британии не принимались.

Количество погибших в Британии в связи с коронавирусом достигло 335.