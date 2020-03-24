Коронавірус підтвердили у Мартті Ахтісаарі – 10-го президента Фінляндії

Коронавірусну інфекцію підтвердили у Мартті Ахтісаарі – 10-го президента Фінляндії та лауреата Нобелівської премії миру 2008 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Зараз Мартті Ахтісаарі – 82 роки. Повідомляється, що він почуває себе добре.

Про позитивні результати тесту на коронавірус стало відомо 23 березня. Раніше, 21 березня, коронавірус підтвердили у його дружини Ееви Ахтісаарі. Їй 83 роки.

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Повідоляється також, що Еева Ахтісаарі була присутня під час конценту у гельсінському Будинку музики до Міжнародного жіночого дня, 8-го березня. Серед гостей була також одинадцятий президент Фінляндії Тар’я Халонен.







За даними станом на вечір 23 березня, у Фінляндії було зафіксовано 700 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус та одну смерть від ускладнень внаслідок коронавірусу. Наразі найбільше випадків виявлено у медичному окрузі Уусімаа.



Для протидії поширенню інфекції, країна готується закривати заклади громадського харчування та обмежувати рух транспорту.