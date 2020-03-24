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Коронавирус подтвердили у экс-президента Финляндии Мартти Ахтисаари

Вторник, 24 марта 2020, 14:00

Коронавирусную инфекцию подтвердили у Мартти Ахтисаари - 10-го президента Финляндии и лауреата Нобелевской премии мира 2008 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Сейчас Мартти Ахтисаари - 82 года. Сообщается, что он чувствует себя хорошо.

О положительных результатах теста на коронавирус стало известно 23 марта. Ранее, 21 марта, коронавирус подтвердили у его жены Евы Ахтисаари. Ей 83 года.

Сообщается также, что супруга Ахтисаари присутствовала на концерте в хельсинском Доме музыки к Международному женскому дню 8 марта. Среди гостей была также одиннадцатый президент Финляндии Тарья Халонен.

По данным на вечер 23 марта, в Финляндии было зафиксировано 700 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и одна смерть от осложнений. Сейчас больше всего случаев выявлено в медицинском округе Уусимаа.

Для противодействия распространению инфекции страна готовится закрывать заведения общественного питания и ограничивать движение транспорта.

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Коронавирус Финляндия
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