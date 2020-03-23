Коронавірус: Фінляндія готується закривати ресторани та обмежувати рух транспорту

Фінляндія готується закривати заклади громадського харчування та обмежувати рух транспорту для протидії поширенню коронавірусу

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це оголосила прем'єр-міністр країни Санна Марін.

"Уряд готує обмеження у вигляді закриття деяких приватних закладів, таких як ресторани. Також готуємо обмеження руху транспорту. Наше законодавство виявилося надто негнучким для запровадження деяких заходів", - написала Санна Марін у своєму Twitter.

Hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta. Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa. Lainsäädäntömme on osoittautunut osan toimenpiteiden osalta jäykäksi. — Sanna Marin (@MarinSanna) March 23, 2020

Пекка Тімонен, постійний секретар Міністерства юстиції, зазначив, що усі майбутні обмеження продиктовані необхідністю стримати поширення вірусу.

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За даними станом на 13:50 23 березня, у Фінляндії було зафіксовано 686 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу підтвердилися 60 нових випадків.



За даними Відомства охорони здоров'я та соціального захисту, госпіталізовані 50 пацієнтів, з них 13 - у відділеннях інтенсивної терапії.



Першу смерть від коронавірусу зафіксували 21 березня. Це була людина дуже поважного віку з медичного округу Хельсінкі-Уусімаа.

Оскільки тест проходять не усі, реальна кількість випадків може бути у 20-30 разів більшою, каже Маркку Тервахаута, генеральний директор Національного інституту здоров’я та добробуту. Наразі у Фінляндії тести на коронавірус проходять у першу чергу важкохворі пацієнти, пацієнти з груп ризику, медики та працівники соціальної сфери.

