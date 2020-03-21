У Фінляндії зафіксували першу смерть від коронавірусу, заражених – 521
Субота, 21 березня 2020, 15:46
Відомство охорони здоров'я та соціального захисту Фінляндії THL повідомляє, що у країні зареєстрована перша смерть від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Йдеться про літню людину, яка проживала в медичному окрузі Гельсінкі і Уусімаа.
THL не надає жодної додаткової інформації про цей випадок, посилаючись на захист конфіденційності даних про пацієнта.
На даний момент в країні виявлено 521 випадок захворювання.
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