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У Фінляндії зафіксували першу смерть від коронавірусу, заражених – 521

Субота, 21 березня 2020, 15:46

Відомство охорони здоров'я та соціального захисту Фінляндії THL повідомляє, що у країні зареєстрована перша смерть від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Йдеться про літню людину, яка проживала в медичному окрузі Гельсінкі і Уусімаа.

THL не надає жодної додаткової інформації про цей випадок, посилаючись на захист конфіденційності даних про пацієнта.

На даний момент в країні виявлено 521 випадок захворювання.

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Коронавірус Фінляндія
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