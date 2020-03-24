Польща спростувала російський фейк про заблоковані літаки РФ з допомогою для Італії

Польща спростувала повідомлення російських ЗМІ та окремих політиків РФ щодо нібито блокування повітряного простору для російських військових літаків, які транспортували медичну допомогу Італії для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Підвищена напруга щодо пандемії коронавірусу використовується для поширення дезінформації та підриву європейської та трансатлантичної єдності. Жоден літак в Італію не був заблокований. Польський повітряний простір для транзиту залишається відкритим. Будьте обережні", - написав у вівторок в Twitter заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

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Польський дипломат відреагував на повідомлення російських ЗМІ, зокрема пропагандистського агентства Sputnik, про нібито закриття повітряного простору Польщі для російських літаків.

"Росія зіткнулася з проблемами доставки гуманітарної допомоги до Італії - допомога не може швидко потрапити через позицію багатьох країн ЄС, насамперед Польщі, повідомляють російські політики", - написав Sputnik, який переклав своє повідомлення багатьма мовами.

Джерелом інформації для російських ЗМІ став твіт російського сенатора Олексія Пушкова, який написав, що Польща не пропустила російські літаки з допомогою для Італії і назвав це "підлістю на рівні державної політики". Зараз твіт Пушкова недоступний.

У коментарі виданню Onet.pl представник польського МЗС заявив, що Росія навіть не просила дозволу на політ через територію країни.

Росія надіслала до Італії чотирнадцять військових літаків Іл-76 для надання допомоги у боротьбі з коронавірусом. За даними Міністерства оборони Росії, російські військові експерти будуть займатися дезінфекцією та профілактикою COVID-19 у координації з італійською владою.

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