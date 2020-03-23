Кремль каже, що шле допомогу Італії не заради зняття санкцій

Кремль заявив у понеділок, що медична допомога, яку Росія надає Італії для боротьби з коронавірусом, не є частиною спроби отримати підтримку Рима для зняття санкцій ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у понеділок заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

На запитання журналістів, чи очікує Росія, що Італія у відповідь на допомогу просуватиме скасування санкцій ЄС, речник Кремля відповів, що ці дві речі абсолютно несумісні.

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"Ми не говоримо про якісь умови чи розрахунки чи сподівання тут", - сказав Пєсков.

"Італія дійсно потребує більш масштабної допомоги, і те, що робить РФ - це допомога, яка під силу російській стороні. Тому абсурдно говорити, що покладаються якісь контрнадії", - цитує Пєскова російське агентство "Интерфакс".

Водночас речник Кремля зазначив, що ідея зняття взаємних санкцій у зв'язку з пандемією коронавірусу заслуговує на увагу.

Російська армія в неділю завершила переправку медичної допомоги до Італії. В Міноборони РФ заявили, що до країни прибули 9 військових літаків з російськими вірусологами, обладнанням для діагностики і дезінфекції.