Польша опровергла российский фейк о заблокированных самолетах РФ с помощью для Италии

Польша опровергла сообщения российских СМИ и отдельных политиков РФ о якобы блокировании воздушного пространства для российских военных самолетов, которые транспортировали медицинскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Повышенное напряжение из-за пандемии коронавируса используется для распространения дезинформации и подрыва европейского и трансатлантического единства. Ни один самолет в Италию не был заблокирован. Польское воздушное пространство для транзита остается открытым. Будьте осторожны", - написал во вторник в Twitter заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

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Польский дипломат отреагировал на сообщения российских СМИ, в частности пропагандистского агентства Sputnik, о якобы закрытии воздушного пространства Польши для российских самолетов.

"Россия столкнулась с проблемами доставки гуманитарной помощи в Италию - помощь не может быстро попасть из-за позиции многих стран ЕС, прежде всего Польши, сообщают российские политики", - написал Sputnik, который перевел свое сообщение на многих языках.

Источником информации для российских СМИ стал твит российского сенатора Алексея Пушкова, который написал, что Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии, и назвал это "подлостью на уровне государственной политики". Сейчас твит Пушкова недоступен.

В комментарии изданию Onet.pl представитель польского МИД заявил, что Россия даже не просила разрешения на полет через территорию страны.

Россия направила в Италию четырнадцать военных самолетов Ил-76 для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. По данным Министерства обороны России, российские военные эксперты будут заниматься дезинфекцией и профилактикой COVID-19 в координации с итальянскими властями.

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