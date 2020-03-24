Мер Лондона: припиніть їздити в метро або помре більше людей

Мер Лондона Садік Ган закликав жителів британської столиці відмовитися від користування метрополітеном, щоб допомогти припиненню розповсюдження коронавіруса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Мер Лондона опублікував попередження після публікацій численних фотографій переповнених вагонів метро, ​​незважаючи на введені карантинні заходи.

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Ган наполягає, що мережа метрополітену працює тільки для людей, які не можуть працювати віддалено.

"Ігнорування цих правил означає, що помре більше людей", - попередив він.

Транспортна профспілка закликала розмістити на великих станціях співробітників поліції, щоб зупинити переповненість метро.

Понад 130 людей померли в Лондоні через коронавірус - це третина від усієї кількості у Великій Британії.

Нагадаємо, станом на 24 березня у Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 8077 осіб, внаслідок хвороби померли 422 людини.

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