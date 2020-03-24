Мер Лондона: припиніть їздити в метро або помре більше людей
Мер Лондона Садік Ган закликав жителів британської столиці відмовитися від користування метрополітеном, щоб допомогти припиненню розповсюдження коронавіруса.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
Мер Лондона опублікував попередження після публікацій численних фотографій переповнених вагонів метро, незважаючи на введені карантинні заходи.
Ган наполягає, що мережа метрополітену працює тільки для людей, які не можуть працювати віддалено.
"Ігнорування цих правил означає, що помре більше людей", - попередив він.
Транспортна профспілка закликала розмістити на великих станціях співробітників поліції, щоб зупинити переповненість метро.
Понад 130 людей померли в Лондоні через коронавірус - це третина від усієї кількості у Великій Британії.
Нагадаємо, станом на 24 березня у Британії кількість хворих на коронавірус зросла до 8077 осіб, внаслідок хвороби померли 422 людини.
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