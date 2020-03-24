Мэр Лондона: прекратите ездить в метро или умрет больше людей

Мэр Лондона Садик Хан призвал жителей британской столицы отказаться от пользования метрополитеном, чтобы помочь прекращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Мэр Лондона опубликовал предупреждение после публикаций многочисленных фотографий переполненных вагонов метро, несмотря введенные карантинные меры.

Хан настаивает, что сеть метрополитена работает только для людей, которые не могут работать удаленно.

"Игнорирование этих правил означает, что умрет больше людей", - предупредил он.

Транспортный профсоюз призвал разместить на крупных станциях сотрудников полиции, чтобы остановить переполненность.

Более 130 человек умерли в Лондоне из-за коронавируса – это треть от всего количества в Великобритании.

Напомним, 23 марта премьер Британии Борис Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.

Таким образом Великобритания радикально изменила стратегию реагирования на пандемию. Ранее страна не планировала ограничивать распространение вируса среди молодого населения, а хотела выработать национальный иммунитет к болезни.

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