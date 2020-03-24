Метро Лондона переповнене незважаючи на жорсткий карантин

У метро Лондона зранку у вівторок і далі багатолюдно, незважаючи на оголошені напередодні прем'єром Британії жорсткі обмежувальні заходи для запобігання коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Борис Джонсон наказав людям залишати свої будинки тільки для "дуже обмежених цілей". За його словами, поїздки на роботу і з роботи слід здійснювати тільки якщо це "абсолютно необхідно".

Однак, зранку у вівторок, судячи з фотографій у соцмережах, вагони метро Лондона були переповнені.

@10DowningStreet @SadiqKhan @TfL @BBCBreaking @BBCNews @BBCBreakfast still overcrowding at London tube stations this morning while #nhsworkers are trying to get to work. We need ID inspections at the stations This was central line this morning pic.twitter.com/zSIqRf2Kxz — Ken MacArthur (@ken_macarthur) March 24, 2020

Це видовище, що нагадує звичайну годину пік, шокувало багатьох, хто закликає до ще жорсткіших дій уряду.

"Я не можу сказати це більш рішуче: ми повинні припинити все несуттєве використання громадського транспорту", - заявив мер Лондона Садік Хан.

"Роботодавці, будь ласка, підтримайте своїх співробітників, щоб вони працювали з дому, якщо інше не є абсолютно необхідним. Ігнорування цих правил означає ще більше втрачених життів" підкреслив він.

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