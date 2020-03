Метро Лондона переповнене незважаючи на жорсткий карантин

У метро Лондона зранку у вівторок і далі багатолюдно, незважаючи на оголошені напередодні прем'єром Британії жорсткі обмежувальні заходи для запобігання коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Борис Джонсон наказав людям залишати свої будинки тільки для "дуже обмежених цілей". За його словами, поїздки на роботу і з роботи слід здійснювати тільки якщо це "абсолютно необхідно".

Однак, зранку у вівторок, судячи з фотографій у соцмережах, вагони метро Лондона були переповнені.

@10DowningStreet @SadiqKhan @TfL @BBCBreaking @BBCNews @BBCBreakfast still overcrowding at London tube stations this morning while #nhsworkers are trying to get to work. We need ID inspections at the stations This was central line this morning pic.twitter.com/zSIqRf2Kxz