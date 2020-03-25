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Спадкоємець британської корони заразився коронавірусом

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Спадкоємець британської корони заразився коронавірусом

Середа, 25 березня 2020, 12:49

Принц Чарльз - спадкоємець британського престолу - здав позитивний тест на коронавірус. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, цю інформацію підтвердили чиновники королівського палацу. 

71-річний син королеви Єлизавети II має легкі симптоми і залишається в доброму стані, повідомили вони. 

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Камілла, дружина принца Чарльза, теж здала тест на коронавірус, але він виявився негативним. 

Чарльз і Камілла зараз ізолюються в приватній резиденції Балморалі в Шотландії. 

Поки не встановлено, від кого принц заразився вірусом.

93-річна королева Єлизавета II на час пандемії переїхала з Букінгемського палацу у Віндзорський замок.

Раніше вона заявила про солідарність з британцями і закликала їх шукати нові способи підтримки зв’язку один з одним, щоб їхні близькі залишалися в безпеці.

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Коронавірус Велика Британія
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