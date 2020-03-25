Спадкоємець британської корони заразився коронавірусом
Принц Чарльз - спадкоємець британського престолу - здав позитивний тест на коронавірус.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, цю інформацію підтвердили чиновники королівського палацу.
71-річний син королеви Єлизавети II має легкі симптоми і залишається в доброму стані, повідомили вони.
Камілла, дружина принца Чарльза, теж здала тест на коронавірус, але він виявився негативним.
Чарльз і Камілла зараз ізолюються в приватній резиденції Балморалі в Шотландії.
Поки не встановлено, від кого принц заразився вірусом.
93-річна королева Єлизавета II на час пандемії переїхала з Букінгемського палацу у Віндзорський замок.
Раніше вона заявила про солідарність з британцями і закликала їх шукати нові способи підтримки зв’язку один з одним, щоб їхні близькі залишалися в безпеці.