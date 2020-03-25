Коронавірусом вже могла заразитись половина населення Британії - оксфордські вчені

Згідно з моделюванням дослідників Оксфордського університету, у Британії новим коронавірусом вже заразилось набагато більше людей, ніж раніше прогнозували вчені, можливо, навіть половина населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Якщо розрахунки вчених правильні, менше ніж одна людина з тисячі, інфікованих COVID-19, хворіє так сильно, щоб потребувати стаціонарного лікування. У переважної більшості з'являються дуже легкі симптоми або їх немає взагалі.

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"Нам необхідно негайно почати широкомасштабні серологічні дослідження - тестування на антитіла - щоб оцінити, на якій стадії епідемії ми зараз перебуваємо", - сказала Сунетра Гупта, професор теоретичної епідеміології, яка очолювала дослідження.

Моделювання оксфордських вчених показує, що COVID-19 досяг Великої Британії не пізніше середини січня. Як і багато нових інфекцій, вірус поширювався непомітно, перш ніж в кінці лютого були офіційно зареєстровані випадки передачі всередині країни.

Теперішні дії британського уряду, які полягають у примушуванні людей залишитися удома і виходити лише за необхідності, ґрунтуються на дослідженні моделювання іншої групи вчених з Імперського коледжу Лондона.

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Покладаючись на рекомендації вчених, уряд відмовився від своєї попередньої стратегії створення "імунітету нації" . Науковці побоювались, що це призведе до колапсу Національної служби охорони здоров'я через велику кількість критично хворих пацієнтів.

Якщо підтвердиться модель оксфордських учених, це означає, що країна вже має істотний колективний імунітет за рахунок незафіксованого поширення вірусу протягом більше ніж двох місяців. Це означатиме, що нинішні карантинні обмеження можуть бути зняті набагато раніше, ніж планував уряд.

Щоб надати докази своїх розрахунків, оксфордські вчені планують цього тижня почати тестування населення на антитіла. Попередні результати можна очікувати протягом декількох днів.